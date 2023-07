Xiaomi 12T 5G: il TOP che fa foto ASSURDE costa poco più di 400€ su Amazon

Xiaomi 12T 5G è un flagship killer incredibile realizzato dal noto costruttore cinese per il mercato internazionale; si tratta di un prodotto versatile che noi abbiamo amato alla follia quando lo abbiamo testato, ma non solo. Gode di un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è stato apprezzato dall’utenza di tutto il pianeta. Sono moltissimi i clienti che lo hanno acquistato e le motivazioni sono pressoché ovvie. Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia di tutto rispetto con una scheda tecnica assurda da far girare la testa. Pensate che grazie agli sconti di Amazon del Prime Day, si porta a casa con un prezzo veramente irrisorio (per quel che vale). Sarà vostro con soli 419,90€, spese di spedizione incluse, ma non finisce qui. Il terminale gode di numerosi vantaggi esclusivi che vediamo di seguito.

Xiaomi 12T 5G: il miglior flagship killer del momento

Come detto, questo Xiaomi 12T 5G rappresenta una soluzione perfetta per chi vuole il top ma non vuole spendere troppo. È un terminale eccezionale, potente, incredibile, dotato di caratteristiche di alto pregio. Dispone di uno schermo Dynamic AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione altissima e refresh rate da 120 Hz, ma dispone anche di un processore MediaTek Dimensioni 8100-Ultra coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. La main camera poi, è da 108 Megapixel così potrete realizzare immagini bellissime anche al buio. Il modello in sconto è quello Cosmic Black e ha la ricarica rapida da 120W HyperCharge.

Viene venduto e spedito da Amazon e questo implica che sarà a casa vostra in pochissimi giorni; non mancherà la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto. A soli 419,90€ è un super best buy.

