Xiaomi 12T 5G: cuore TOP, prezzo LOW-COST per il BLACK FRIDAY

Xiaomi 12T 5G è lo smartphone top dal prezzo low-cost. Di fatto, di listino ha un costo super vantaggioso (599,90€) ma adesso, con gli sconti pazzi del Black Friday su Amazon può essere vostro con soli 499,90€. Le spese di spedizione sono incluse ma sappiate che lui è un vero device premium in tutto e per tutto.

Sono tanti i motivi per cui conviene acquistarlo oggi, ma il risparmio di 100€ sul prezzo di listino ci sembra sicuramente un’opzione più che valida. La versione in sconto è quella in colorazione Clear Blue la configurazione di base prevede 8 GB di RAM e ben 128 GB di spazio interno, più che sufficienti per archiviare file, foto, video, canzoni o per installare applicazioni dal Play Store.

Xiaomi 12T 5G: un vero affare oggi su Amazon

Inutile dirvi che il telefono può essere a casa vostra in pochissimi giorni grazie al servizio di Amazon Prime e se siete abbonati alla piattaforma, avrete in regalo anche l’abbonamento a Prime Video per vedere show TV e film originali in esclusiva. Vi dice niente “LOL” o la serie “The Boys”?

Non possiamo non citare la possibilità di restituire gratuitamente il device entro il 31 gennaio 2023 con restituzione completa dell’importo speso. Inoltre, il sito vi darà la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno del portale.

Ad ogni modo, Xiaomi 12T 5G è un flagship killer meraviglioso, dotato di processore MediaTek Dimensity 8100-Ultra, 8 GB di RAM e 128 GB di Storage. C’è un pannello da 6,67 pollici CrystalAMOLED da 1440p super risoluto con tecnologie all’avanguardia. La batteria da 5000 mAh si ricarica in un lampo grazie alla fast charge da 120W e in più c’è una grande fotocamera da 108 Megapixel di alto profilo con OIS integrato e chicche software premium. Questo è un top di gamma travestito da midrange; a 499,90€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.