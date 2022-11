Xiaomi: 126€ per la SPETTACOLARE smart TV Android 32", follia (-54%)

L’eccellente Xiaomi TV P1 – smart TV Android da 32″ – è in sconto a prezzo ridicolo su eBay. Puoi portarla a casa, grazie all’eccellente promozione a tempo limitato, a 126€ circa appena. Dovrai essere velocissimo per approfittarne però. Tutto quello che occorre fare è metterlo nel carrello a – prima di completare l’ordine – applicare il codice “REGALI22”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità residua è limitata.

Xiaomi: l’eccellente smart TV Android è in gran sconto

Un ampio pannello, che – grazie ai bordi sottili – ingombra poco ed è quindi perfetto da sistemare in cucina, salotto o camera da letto. Perfettamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2, puoi usarla senza alcun problema per guardare i tuoi canali preferiti.

Non limitarti a quello però, sarebbe un vero peccato! Accedi a un mare di intrattenimento multimediale, guardando quello che ti piace di più praticamente da qualsiasi delle più celebri piattaforme di contenuti in streaming. Netflix, Discovery+, Prime Video, DAZN, Disney+ e non solo. Compatibile con il protocollo Chromecast, puoi trasmettere in tempo reale – su grande schermo – tutto quello che c’è sul display di smartphone, tablet e computer.

Insomma, un vero e proprio centro multimediale. Non perdere l’occasione di risparmiare un sacco su questa eccellente smart TV Android 32″ di Xiaomi a prezzo piccolissimo, bastano 126€ circa appena. Sfrutta al meglio la promozione eBay del momento: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “REGALI22”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità in stock è ancora limitata. Offerta a tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.