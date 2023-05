Xiaomi 12: TOP di gamma dal prezzo SUPER LOW COST (meno di 430€)

Se state cercando un nuovo smartphone di punta per sostituire un vecchio telefono, e magari desiderate un’ammiraglia Android che non costi troppo, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Ci riferiamo al meraviglioso Xiaomi 12, un device che fa dell’estetica e delle prestazioni i suoi punti di forza. Tuttavia, non è solo per queste caratteristiche che è famoso: ha una batteria davvero generosa, dotata di fast charge via cavo e di wireless charging al seguito, con un comparto fotografico da primo della classe e con una connettività di ultima generazione. Grazie agli sconti di Amazon sarà vostro con soli 426,98€, spese di spedizione incluse. La versione in sconto è quella con 8 GB di memoria RAM e con 256 GB di storage (non espandibili). La colorazione disponibile invece è quella Gray, la più classica.

Xiaomi 12: l’ammiraglia da comprare oggi

Questo fantastico telefono è un super top di gamma dalle alte prestazioni ma dalle dimensioni contenute: è piccolo, si tiene bene in mano, ha uno schermo AMOLED da 6,1 pollici FullHD+, refresh rate di 120 Hz e supporto all’HDR10+. Praticamente è uno dei migliori della categoria; altresì è dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm che fa girare fluidi tutti i software presenti sullo store di Google ma dispone anche di un comparto fotografico con sensori risoluti che girano bellissimi video di qualità cinematografica. È un top cameraphone anche per via delle sue lenti che scattano foto nitide al buio, sempre luminose, e con un livello di dettaglio spaventoso. La batteria è generosa e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo da 67W. Posteriormente ha una bellissima finitura satinata, sul fronte anteriore ha cornici sottilissime e una curvatura su tutti i lati che dona un look elegante al prodotto.

Con soli 426,98€ questo Xiaomi 12 5G è il top di gamma che dovete acquistare oggi su Amazon, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione esclusiva.

