Xiaomi 12, sconto folle su eBay: il prezzo crolla del 61%

Il Xiaomi 12 è in offerta su eBay a soli 348€, con uno sconto del 61%. Questo smartphone offre una combinazione di design avanzato, prestazioni potenti e una gamma completa di funzionalità. Con un peso di soli 180 g e una larghezza di 69,9 mm, il Xiaomi 12 si distingue per la sua presa leggera e confortevole.

La sua forma ergonomica rende ogni interazione piacevole, garantendo un’esperienza utente senza sforzo. Con dimensioni di 152,7 mm in altezza e uno spessore di 8,16 mm, è un dispositivo sottile e leggero.

Il cuore pulsante di questo smartphone è il processore Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm, che offre prestazioni eccezionali in fotografia, gaming e visualizzazione di contenuti. La fotocamera principale da 50 MP utilizza una tecnologia di messa a fuoco avanzata e l’algoritmo Xiaomi ProFocus per catturare immagini nitide anche di soggetti in movimento.

Il Xiaomi 12 offre la tecnologia Turbo ricarica cablata a 67 W e ricarica wireless a 50 W: in soli 39 minuti, la batteria da 4500 mAh può raggiungere il 100%, offrendo una soluzione veloce e conveniente per rimanere sempre carichi. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido con una camera di vapore extra-large, assicurando che il telefono rimanga fresco anche durante le attività più impegnative.

Non farti scappare questa offerta e acquista oggi il Xiaomi 12 per immergiti in un mondo di prestazioni avanzate e funzionalità innovative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.