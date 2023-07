Xiaomi 12 Pro: TOP di gamma dal prezzo WOW e dal costo contenuto

Se state cercando uno smartphone di fascia altissima e volete un prodotto brillante, veloce, grande e generoso, con uno schermo super risoluto, una batteria esagerata, un processore potente che assicura performance eccezionali anche durante il gaming più spinto (COD Mobile, PUBG Mobile e così via), Xiaomi 12 Pro sarà il telefono che farà al caso vostro. Ha un prezzo di soli 767,99€ ma vale molto di più di quanto costa. Ovviamente è in super sconto su Amazon grazie ai famosi Prime Days, i due giorni di offerte che il portale di e-commerce americano ha riservato ai suoi iscritti.

Con Amazon non dovrete pagare per le spese di spedizione; saranno incluse nel costo dell’articolo e, volendo, potrete anche godere di tantissimi altri vantaggi. In alternativa potreste optare per la consegna celere presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker disponili sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo totale in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Insomma, a questo prezzo non potete lasciarvelo sfuggire; sarete coperti anche nel servizio post vendita con due anni di garanzia con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Xiaomi 12 Pro: l’ammiraglia più incredibile ad un prezzo WOW

Xiaomi 12 Pro è il top di gamma che devi comprare oggi per una serie di motivazioni; costa il giusto e in più ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma non solo. Ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate di 120 Hz. C’è un ottimo processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. C’è la ricarica rapida HyperCharge da 120W su una batteria capiente da 4600 mAh. Fotocamera al top con sensore principale da 50 megapixel. Insomma è potente ed equilibrato.

La garanzia è di due anni e costa solo 767,99€; fate presto se siete interessati.

