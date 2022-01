Xiaomi 12 Pro: ricarica super veloce grazie al chip Surge P1

Al lancio della serie Xiaomi 12, l'azienda ha presentato il modello 12 Pro che viene fornito con il terzo chip Surge P1 sviluppato dal marchio. Questo chip è uno speciale processore a ricarica rapida pluripremiato. Oggi, la comapgnia ha rivelato ufficialmente la storia dietro questa tecnologia.

Xiaomi 12 Pro: come funziona il chipset Surge P1?

Il colosso asiatico ha affermato che, dopo il rilascio della seconda tecnologia di ricarica, ha pensato alla prossima generazione di soluzioni di ricarica rapida; da un lato, persegue un'esperienza di fast charge più estrema, dall'altro, mira a preservare la durata della batteria. Il chip Xiaomi Surge P1 introduce un paio di nuove esperienze.

Con il chip Surge P1, una singola cella da 120 W può essere caricata in un secondo. Questa unità è in grado di caricare una batteria da 4600 mAh in 18 minuti. Inoltre, c'è anche una tecnologia di ricarica cablata da 200 W che permette di caricare una batteria da 4000 mAh in 8 minuti.

Con il P1, l'efficienza di ricarica dello schermo luminoso in modalità avanti 1: 1 è maggiore. Inoltre, la modalità 2:1 in avanti è compatibile con più caricabatterie. Inoltre, la modalità inversa 1:2/1:4 supporta fino a 30 W di ricarica inversa.

La tecnologia di ricarica cablata da 200 W utilizza la batteria a base di grafene 10C con la capacità di ricarica più elevata del settore. Questo non solo serve a garantire una buona dissipazione del calore ma tiene conto anche della leggerezza e magrezza del corpo.

In termini di sicurezza, la società include una strategia di protezione più completa. Rispetto alla generazione precedente che supporta 34 livelli di protezione di sicurezza, il chip Xiaomi Surge P1 supporta fino a 42 livelli di protezione di sicurezza. Ha la certificazione TÜV Rheinland Safe Fast Charging System 3.0.

In merito allo Xiaomi Surge P1, ecco cosa ha da dire Wang Fei, il vicepresidente del Comitato Tecnico di Xiaomi Group:

Più grande è la capacità della batteria, più difficile è caricare velocemente. Gli ingegneri Xiaomi continuano a innovare e raggiungere il miglior equilibrio nelle tre dimensioni delle prestazioni di ricarica, durata della batteria e spessore del corpo, battendo il record di velocità di ricarica del settore e portando per la prima volta la ricarica cablata a 10 minuti … Questa svolta non è la fine per Xiaomi, ma un nuovo punto di partenza.

Xiaomi rivela anche che la tecnologia di ricarica rapida di prossima generazione sarà ovviamente più veloce. Tuttavia, non sarà solo rapida, ma permetterà di ottenere anche il miglior equilibrio tra temperatura e durata della batteria.