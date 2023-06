Xiaomi 12 a metà prezzo solo su MediaWorld

Il Red Friday di MediaWorld ha prodotto un’altra incredibile offerta da non lasciarsi scappare. Acquista ora l’ottimo Xiaomi 12 a metà prezzo. Un’occasione speciale che non lascia dubbi al risparmio. Sbrigati a metterlo nel carrello prima che anche gli ultimi pezzi disponibili terminino. Perché questo smartphone deve essere tuo? Partiamo dal suo design elegante e leggero, comodissimo da tenere nel palmo di una mano.

Continuiamo con un comparto fotografico eccezionale. La sua tecnologia di messa a fuoco è completamente nuova. Grazie all’algoritmo di rilevamento e comprensione del soggetto ogni scatto è un’opera d’arte. Acquisisci i soggetti in movimento in modo più chiaro grazie allo Xiaomi ProFocus. Riprendi anche video di notte senza alcun problema di luminosità. I colori rimangono fedeli alla realtà con tantissimi dettagli unici. Goditi film e serie TV senza rimpiangere il grande schermo!

Xiaomi 12: la promo di MediaWorld è potente come questo smartphone

Xiaomi 12 5G offre prestazioni eccezionali. Il suo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 non si ferma davanti a nulla. In grado di ottimizzare ogni processo, questo chipset lavora in maniera perfetta per garantirti prestazioni ottimali in fotografica, gaming e visualizzazione di contenuti. Tutto ottimizzato anche dalla camera di vapore extra large con raffreddamento a liquido, per temperature sempre basse a velocità estreme. Dì addio a rallentamenti e bug. Tutto risulta super fluido.

L’ampio display AMOLED da 6,28 pollici è uno spettacolo per gli occhi. Perfetto, levigato al tatto e senza difetti in termini di colori e luminosità. Un vero e proprio prodotto premium per il tuo intrattenimento e per le attività di tutti i giorni. Cosa stai aspettando? MediaWorld il suo l’ha fatto proponendoti questo gioiellino a un prezzo di favore. Ora tocca a te! Acquistalo subito a soli 429 euro, invece di 899,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.