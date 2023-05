Xiaomi 12 Lite scende di prezzo su Amazon: è DA PRENDERE SUBITO

Xiaomi 12 Lite è sempre di più il mid-range su cui puntare grazie alla nuova offerta Amazon che garantisce un taglio netto al prezzo. Con la promozione in corso, infatti, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 318 euro nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Si tratta di un ottico prezzo per il mid-range di Xiaomi che può contare sul sempre affidabile SoC Qualcomm Snapdragon 778G tra le specifiche. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Xiaomi 12 Lite è il mid-range da prendere con questa nuova offerta di Amazon

Chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia media completo, oggi può puntare con decisione sull’ottimo Xiaomi 12 Lite. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 778G, supportato da un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. La versione in offerta dello smartphone è dotata di 8 GB di memoria RAM e di 128 GB di storage.

C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel. Xiaomi ha realizzato il suo Xiaomi 12 Lite puntando su leggerezza e maneggevolezza. Lo smartphone presenta un peso di appena 173 grammi con uno spessore di poco più di 7,2 mm. Tra le specifiche c’è spazio anche per il sistema operativo Android 13, personalizzato con l’immancabile MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi 12 Lite al prezzo scontato di 318 euro. Si tratta del prezzo minimo storico su Amazon per il mid-range di casa Xiaomi. Lo smartphone può essere acquistato direttamente su Amazon sfruttando il link riportato qui di sotto.

