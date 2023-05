Xiaomi 12 Lite: LEGGERO e POTENTE, in super offerta su Unieuro

Acquista lo Xiaomi 12 Lite a soli 329,90 euro, invece di 499,90 euro. Un ottimo sconto del 34% solo online sul sito ufficiale di Unieuro. Approfittane subito dato che ti offre anche la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Tra l’altro puoi decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 109,96 euro al mese.

Per ottenere questo mini finanziamento devi solamente selezionare come metodo di pagamento PayPal e Klarna. In pochi e semplici click convalidi il pagamento con prima rata al momento dell’ordine e le altre due rate nei mesi appena successivi. Scopri tutte le qualità premium di questo smartphone leggero e potente che ha fatto innamorare molti.

Xiaomi 12 Lite: impossibile non innamorarsene

Lasciati travolgere dalla bellezza dello Xiaomi 12 Lite 5G. Si tratta di un ottimo smartphone Android dal design curato ed elegante. La scocca è stata realizzata in materiale anti impronte mostrandosi sempre come nuovo anche dopo un utilizzo costante e intenso. Questo dispositivo è leggerissimo, ti sembrerà di non averlo in tasca, ma non rinuncia a potenza e velocità.

Infatti nel suo cuore batte il processore Qualcomm Snapdragon 778G che, unito agli 8GB di RAM in dotazione, rende tutto decisamente fluido e prestante. La fotocamera principale da 108MP scatta fotografie eccellenti. Il display AMOLED da 6,55 pollici garantisce immagini sempre colorate e ricche di dettagli. Acquistalo subito a soli 329,90 euro, anche a rate Tasso Zero.

