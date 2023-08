Xiaomi 12 in offerta a 364€ è il vero BEST BUY di oggi

Se siete alla ricerca di uno smartphone veloce e compatto, con un ottimo prezzo, è possibile puntare su questa nuova offerta eBay dedicata allo Xiaomi 12. Lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 364 euro. Scegliendo di completare l’acquisto con PayPal, inoltre, è possibile pagare in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Xiaomi 12 è in offerta ad un ottimo prezzo

Lo Xiaomi 12 è uno smartphone completo che, al prezzo a cui viene proposto, è a tutti gli effetti il best buy del momento. Tra le specifiche del dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, garanzia di prestazioni al top, che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,28 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre che da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Lato software, invece, troviamo Android 13 con MIUI.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi 12 al prezzo scontato di 364 euro. Si tratta dell’occasione giusta per poter portarsi a casa uno smartphone dalle ottime specifiche tecniche e con una spesa contenuta.

Da notare, inoltre, che, scegliendo di pagare con PayPal, è possibile acquistare lo smartphone anche puntando sull’acquisto in 3 rate senza interessi. Per sfruttare la nuova promozione, valida solo per un breve periodo, è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.