Xiaomi 12, il top di gamma è tuo a prezzo REGALO: offertaccia eBay

L’offerta eBay di oggi sull’ottimo Xiaomi 12 è una di quelle occasioni che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione quando può essere tuo al prezzo più conveniente di sempre grazie allo sconto del 26%. Ad appena 544€, infatti, hai l’opportunità di stringere tra le mani un device che ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre al top e in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze.

Inoltre, solo su eBay puoi scegliere di acquistarlo con PayPal per pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Xiaomi 12 è in offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre: non fartelo scappare

Lo smartphone di Xiaomi è realizzato con un telaio di altissimo livello in alluminio e vetro, mentre frontalmente il bellissimo display AMOLED da 6.28” ad alta risoluzione è perfetto per la fruizione di qualsiasi contenuto. Sotto il cofano il potentissimo processore octa core di Qualcomm di ultima generazione avvia in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno, anche le più pesanti, mentre la batteria da 4500 mAh è ottimizzata per assicurarti un giorno intero di utilizzo senza compromessi.

Sul retro la fotocamera tripla monta un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per fotografica ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica, mentre gli altri due sensori sono a tua disposizione per fare bellissime foto paesaggistiche e ritratti mozzafiato.

Non farti scappare questa incredibile occasione disponibile su eBay solo per oggi. Metti subito nel carrello il bellissimo top di gamma di Xiaomi fintanto che è in offerta al prezzo più conveniente di sempre; inoltre, se lo acquisti con PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.