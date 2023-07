Xiaomi 12: il TOP compatto che costa solo 449€ (grazie al Prime Day di Amazon)

Il meraviglioso e potentissimo Xiaomi 12 è uno smartphone di fascia altissima uscito (in Cina) nel mese di dicembre 2021. Da noi è arrivato solo pochi mesi dopo ma, sin dal suo esordio, ha subito rappresentato una soluzione apprezzatissima e amatissima dai fan di tutto il mondo. Sono tante le caratteristiche incredibili di questa ammiraglia e pensate che oggi, grazie agli sconti del Prime Day di Amazon, potrà essere vostro con soli 449,00€, spese di spedizione incluse. È un dispositivo eccellente, versatile, potente, con uno schermo al top, un processore assurdo, tanta batteria all’interno e con un comparto fotografico meraviglioso che renderà felici anche i content creator più esigenti. Insomma, fate presto se siete interessati perché al prezzo a cui viene venduto potrebbe andare Sold Out da un momento all’altro. Non pensateci troppo: è l’ammiraglia perfetta da comprare oggi, ma siate veloci.

Xiaomi 12 su Amazon a soli 449,00€: impossibile resistergli

Lo smartphone di Xiaomi ha un bellissimo pannello AMOLED da 6,28 pollici compatto ma risoluto; è stato valutato “A+” dagli esperti di DisplayMate e questo implica che ci troviamo di fronte ad uno dei migliori schermi portatili che vi siano in commercio. Ha un potente processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Le cornici sono super contenute e ha i bordi curvi; il look and feel è di pregio e vanta un design mozzafiato con una finitura opaca satinata sul posteriore che rende ancora più ergonomica la presa. Il comparto fotografico poi dispone di tre sensori incredibili da 50+13+8 Megapixel; gira video in 4K, scatta foto brillanti e nitide anche al buio e ha un software pieno di chicche interessanti.

A soli 449,00€ questo device vale molto più di quel che costa; Xiaomi 12 è il vero super best buy del giorno, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.