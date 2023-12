Xiaomi 12 con Snapdragon 8 Gen 1: in offerta a 352€ è un AFFARE

Lo Xiaomi 12 è sempre di più il punto di riferimento della fascia media del mercato, in particolare per chi è alla ricerca di uno smartphone compatto. Grazie alla presenza dello Snapdragon 8 Gen 1, infatti, lo smartphone di Xiaomi offre prestazioni eccellenti. Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il dispositivo al prezzo scontato di 352 euro, con possibilità anche di acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Il modello in sconto è No Brand e con Garanzia Italia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 12 è in offerta: si tratta di un best buy assoluto

Lo Xiaomi 12 unisce prestazioni eccellenti a dimensioni compatte. La scheda tecnica include un display AMOLED da 6,28 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo, inoltre, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, garanzia di prestazioni eccellenti per la fascia di prezzo. Tra le specifiche troviamo 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare lo Xiaomi 12 al prezzo scontato di 352 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima. A questo prezzo, infatti, lo smartphone compatto di Xiaomi non ha rivali e rappresenta la soluzione giusta per massimizzare le prestazioni, mantenendo contenuta la spesa. C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto. Il modello in offerta è dotato di Garanzia Italia.

