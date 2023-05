Xiaomi 12: con QUEST'OFFERTA costa solo 419€ su Amazon

Lo Xiaomi 12 continua ad essere uno degli smartphone più convenienti sul mercato e con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento diventa un vero e proprio best buy. Lo smartphone, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 419 euro. Si tratta di un prezzo da smartphone di fascia media per un dispositivo che, grazie al potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, è in grado di tenere testa ai top di gamma di quest’anno. La scocca della versione in offerta presenta un’elegante colorazione blue. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi 12 conviene sempre di più grazie alla nuova offerta Amazon

Lo Xiaomi 12 è dotato di una scheda tecnica davvero completa. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.500 mAh. C’è anche il supporto alla ricarica rapida da 67 W oltre che alla ricarica wireless da 50 W.

Da segnalare anche un display AMOLED da appena 6,28 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo Xiaomi 12, quindi, unisce prestazioni al top con dimensioni compatte e un peso davvero contenuto (pari ad appena 180 grammi), favorendo la maneggevolezza e l’usabilità. Lato software, invece, troviamo Android 13 con MIUI.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi 12 al prezzo scontato di 419 euro. Si tratta di una promozione da cogliere al volo: lo smartphone di Xiaomi diventa sempre di più un best buy, con un rapporto qualità/prezzo davvero al top. L’offerta in questione è disponibile di seguito.

