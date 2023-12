Xiaomi 12 cala di prezzo: con QUEST'OFFERTA di Amazon è un AFFARE

Lo Xiaomi 12 è protagonista di una nuova offerta Amazon. Lo smartphone cala ancora di prezzo ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 419 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un modello compatto (il display è da 6,28 pollici) e molto potente (il SoC è lo Snapdragon 8 Gen 1). Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile, solo in alcune colorazioni, tramite il box qui di sotto.

Xiaomi 12: a questo prezzo su Amazon è un best buy

Lo Xiaomi 12 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni anche in un formato compatto. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che, per la fascia di prezzo, non ha rivali di alcun tipo. Da notare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che di una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W e ricarica wireless da 50 W.

Lo smartphone di Xiaomi è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, oltre che del supporto Dual SIM, del sensore di impronte digitali e del chip NFC. Lo smartphone ha Android 13 e riceverà a breve anche l’aggiornamento ad Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Xiaomi 12 al prezzo scontato di 419 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in pronta consegna. Per accedere subito all’offerta è sufficiente cliccare sul box riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni del dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.