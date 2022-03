Xiaomi 12, 12X e 12 Pro da oggi su Amazon in gran PROMO: ecco dove

Sia Xiaomi 12 che i modelli 12X e 12 Pro sbarcano finalmente in preordine o con disponibilità immediata (dipende dal modello) su Amazon. Solo in occasione della promozione di lancio, puoi risparmiare sull'acquisto dei nuovi device.

Xiaomi 12, 12X e 12 Pro: il preordine su Amazon

Dispositivi top di gamma pronti a soddisfare le esigenze anche di chi dal proprio device desidera il massimo in ogni contesto di utilizzo.

Prezzo accessibile, se raffrontato alle specifiche tecniche, e in più una promozione di lancio che li rende irresistibili. I nuovi gioielli del colosso cinese sono in promozione con uno sconto che arriva fino a 150€, ma il periodo promozionale è limitatissimo e dovrai essere veloce ad accaparrarteli. Ecco dove trovarli su Amazon:

Xiaomi 12: 8GB+128GB a 699,99€ invece di 799,99€ solo per 24 ore ( niente preordine , spunta il coupon sconto 100€);

, spunta il coupon sconto 100€); Xiaomi 12 Pro: 8GB+256GB a 949,99€ invece di 1099,99€ solo per 48 ore (spunta il coupon sconto di 150€);

Xiaomi 12X: 8GB + 256GB a 599,90€ invece di 699,90€ solo per 48 ore (sconto di 100€).

I dispositivi saranno in sconto per un periodo super limitato. Le spedizioni, finito l'eventuale periodo di preordine, sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. L'occasione è perfetta per portare a casa il tuo nuovo smartphone top di gamma a prezzo super concorrenziale, ma dovrai essere veloce per approfittarne direttamente su Amazon.