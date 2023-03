Xiaomi 11T: top di gamma con sconto FOLLE del 42% su Amazon

Lo Xiaomi 11T è uno smartphone di ultima generazione che presenta caratteristiche di alto livello. In questo momento, su Amazon è possibile acquistarlo a un prezzo scontato del 42%, il che lo rende ancora più interessante se vuoi un dispositivo di qualità a un prezzo conveniente di soli 384,37 euro. Inoltre, grazie al servizio Cofidis di Amazon, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Xiaomi 11T: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Uno dei punti di forza dello Xiaomi 11T è il processore Qualcomm Snapdragon 888, che garantisce prestazioni elevate e un’esperienza utente fluida anche con applicazioni e giochi più pesanti. Inoltre, il DotDisplay AMOLED da 6,67″ offre colori vivaci e contrasti profondi, ideale per la visione di video e immagini di alta qualità. La batteria da 5000 mAh garantisce un’ottima autonomia e lo Xiaomi HyperCharge da 120 W permette di ricaricare rapidamente lo smartphone. In soli 17 minuti, infatti, è possibile ricaricare il dispositivo fino al 100%, rendendolo ideale per gli utenti che non vogliono perdere tempo ad attendere il completamento della ricarica.

Il sensore di impronte digitali laterale curvo, garantisce un’esperienza utente più comoda e sicura, permettendo di sbloccare lo smartphone con un semplice tocco. Inoltre, lo Xiaomi 11T offre una fotocamera di alta qualità, con una tripla fotocamera posteriore da 64 MP + 8 MP + 5 MP e una fotocamera frontale da 20 MP, ideale per gli amanti della fotografia e per coloro che desiderano scattare selfie di alta qualità.

In sintesi, lo Xiaomi 11T rappresenta un’ottima scelta per gli utenti che vogliono uno smartphone di alta qualità, con prestazioni elevate e un’ottima autonomia. Inoltre, il prezzo scontato del 42% su Amazon lo rende ancora più conveniente e accessibile per un pubblico più ampio, ad un prezzo di soli 384,37 euro. In ogni caso, lo Xiaomi 11T rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di qualità a un prezzo conveniente.

