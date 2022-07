Xiaomi 11T, smartphone SPETTACOLARE a prezzo WOW su eBay: affare d'oro

L’offerta eBay sul validissimo smartphone di fascia media Xiaomi 11T è una di quelle che non puoi farti scappare, a maggior ragione quando si tratta dell’occasione più ghiotta del web. Ad appena 309€, infatti, solo oggi lo puoi acquistare al prezzo più conveniente; inoltre, se lo acquisti con PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Nonostante il prezzo da medio gamma, lo smartphone del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze regalandoti un’esperienza di utilizzo tipica di un top di gamma.

Xiaomi 11T è in offerta su eBay al prezzo più conveniente del web: prendilo al volo

Frontalmente è presente un bellissimo display da 6.67 pollici ad altissima risoluzione con colori sempre caldi e avvolgenti, una buona luminosità e cornici estremamente ridotte. Sotto il cofano il potente processore MediaTek di ultima generazione avvia in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno, mentre la batteria da 5000 mAh è sempre al tuo fianco per garantirti ore e ore di utilizzo senza mai un passo falso.

Posteriormente, inoltre, la fotocamera tripla monta un validissimo sensore principale da 108 MP con IA (Intelligenza Artificiale): scatta tutte le foto che vuoi ad altissima risoluzione e registra video a qualità cinematografica in ogni condizione di luminosità.

Acquista subito lo smartphone di Xiaomi fintanto che puoi riceverlo a casa in pochissimo tempo al prezzo più economico del web. Inoltre, se scegli come metodo di pagamento PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga. Non farti scappare questa occasione: Xiaomi 11T è pronto a rispondere a tutte le tue esigenze senza mai un compromesso.

