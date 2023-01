Xiaomi 11T: SCONTO IMMEDIATO di 45€ su Amazon (anche a rate)

Una fotocamera principale esagerata (108 megapixel), un display tra i migliori a questa fascia di prezzo (refresh rate a 120 GHz) e una batteria infinita (5.000 mAh). Se due indizi sono una coincidenza (cit.), tre sono una prova (cit.): in un’epoca in cui il mondo ci mette di fronte a delle scelte, usare la testa è fondamentale. E se, come tanti altri, sei ormai entrato nella modalità “consapevolezza”, Xiaomi 11T ha tutte le caratteristiche indispensabili per diventare il tuo nuovo telefono. Tra 3, 2, 1…ora!

In queste ore Xiaomi 11T è ancora più conveniente grazie allo sconto di 45 euro offerto da Amazon, dove lo smartphone è in promo a soli 398 euro anziché 443 (prezzo di vendita consigliato al pubblico). Un’altra ottima notizia è che è di nuovo possibile acquistarlo in cinque comode rate da 79 euro al mese.

Xiaomi 11T: il re dei medio gamma è tornato

In questa fascia di prezzo non ricordiamo telefoni così veloci. Bada bene, una velocità non fine a se stessa, perché Xiaomi 11T è anche uno smartphone molto stabile. Insieme, stabilità e velocità, rendono l’utilizzo del telefono godibilissimo in ogni momento della giornata.

Foto e autonomia sono i due principali punti di forza del medio gamma di Xiaomi: per il comparto fotografico parla da solo il sensore da 108 megapixel della camera principale, mentre per quanto riguarda la batteria ti basta sapere che l’autonomia è superiore a oltre un giorno (con un uso blando del telefono è possibile superare anche le 48 ore).

E in più, come ciliegina sulla torta, la ricarica rapida a 67W, per una ricarica completa da 0 a 100 in appena 40 minuti.

Cogli al volo l’ultima offerta Amazon sul medio gamma Xiaomi 11T per approfittare dello sconto di 45 euro immediato e della possibilità di acquistarlo a rate.

