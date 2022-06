Xiaomi 11T Pro di nuovo a un prezzo sottoterra su eBay

Quando si parla di smartphone Android potenti non ci si può dimenticare di un prodotto dalle prestazioni straordinarie amato da molti utenti. Stiamo parlando dell’incredibile Xiaomi 11T Pro 5G. Oggi su eBay lo trovi a un prezzo davvero incredibile.

Mettilo nel carrello a soli 389 euro, invece di 699,90 euro. Si tratta di uno sconto pari a 310 euro circa! Un vero e proprio sottocosto visto che la versione proposta è da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Tra l’altro con eBay puoi anche decidere di pagare questo acquisto con PayPal e dividere l’importo in 3 comode rate.

Xiaomi 11T Pro 5G è una vera e propria rivoluzione nel mondo degli smartphone. Fortemente votato all’imaging, acquistandolo avrai tra le mani un dispositivo per fotografie davvero professionale. La sua fotocamera da 108MP ti regalerà scatti sempre perfetti.

Inoltre, grazie a Cinemagic, potrai trasformare i migliori momenti della tua vita quotidiana in un’esperienza cinematografica fatta di incredibili fotografie e video, come in uno studio di registrazione. I tuoi social network ti ringrazieranno.

Xiaomi 11T Pro: oltre l’essenziale

Xiaomi 11T Pro 5G non solo ha tutto, ma possiede molto di più. Grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 888 5G non teme rivali. Le prestazioni della CPU sono aumentate del 25% e quelle della GPU del 35% rispetto alla generazione precedente.

Il risultato tenere tra le mani uno strumento rivoluzionario non solo prestante e veloce, ma anche intelligente, tanto da gestire il consumo energetico in maniera più efficiente. Con la sua nuova batteria da 5.000mAh garantisce fino a 7 ore di riproduzione video.

Il display AMOLED Piatto da 6,67 pollici è in grado di sprigionare oltre 1 miliardi di colori e la frequenza di aggiornamento da 120Hz rende tutto ancora più fluido. Leggere, studiare, guardare un film o giocare non affaticherà i tuoi occhi.

Ora puoi scegliere il meglio, cogli al volo questa opportunità che eBay ti sta regalando. Acquista l’incredibile Xiaomi 11T Pro 5G 8GB+256GB a soli 389 euro, invece di 699,90 euro. Scegliendo PayPal potrai decidere di pagarlo in 3 rate.

