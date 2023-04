Xiaomi 11T Pro: a QUESTO PREZZO è il mid-range da comprare (-40%)

Xiaomi 11T Pro diventa, sempre di più, il punto di riferimento della fascia media grazie ad una imperdibile nuova offerta Amazon: lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 384 euro, beneficiando così di uno sconto del 42% rispetto al suo prezzo standard. L’offerta in questione consente l’accesso ad un ex top di gamma, ora diventato uno degli smartphone di fascia media più veloci e completi sul mercato. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere la pagina Amazon di Xiaomi 11T Pro.

Xiaomi 11T Pro: ora ad un ottimo prezzo con questa nuova offerta di Amazon

Lo Xiaomi 11T Pro è dotato di una scheda tecnica ottima: lo smartphone può contare su di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 888 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Tra le specifiche c’è spazio per una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 Megapixel, sensore di impronte digitali, supporto Dual SIM e sistema operativo Android 13 con MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Xiaomi 11T Pro al prezzo scontato di 384 euro e con uno sconto del 42%. L’offerta è da cogliere al volo, garantendo la possibilità di portarsi a casa uno smartphone prestante e completo, con un comparto fotografico di fascia superiore e il supporto alla ricarica rapida da 120 W. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

