Xiaomi 11T Pro 5G torna a prezzo ASSURDO su Amazon (-100€)

Xiaomi 11T Pro 5G, l'ultimo potente flagship del colosso cinese, è in gran sconto prima del lancio. Un concentrato di tecnologia, che porti a casa a 549€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis da Amazon. Al momento, è ancora in preordine: spunta il coupon in pagina e approfitta ora della promozione, spedizioni – rapide e gratis – a partire dal 15 ottobre.

Xiaomi 11T Pro 5G in gran sconto su Amazon

Un prodotto potentissimo, al quale manca letteralmente niente e non ha sbavatura. Un pannello AMOLED a 120Hz da 6,67″ che ti permetterà di sfruttare a pieno il potenziale di questo device.

Il potente processore Qualcomm Snapdragon 888, abbinato a 8GB di RAM e 128GB di storage interno, ti consentirà di riuscire a ottenere il massimo in qualsiasi attività. Che si tratti dell'uso quotidiano, di lavorare, fare foto, studiare, giocare e non solo: massima fluidità e lunghissima autonomia energetica. A bordo c'è infatti una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W.

Il comparto fotografico domina il posteriore. Un tris di sensori, con il principale – da 108MP – in grado di garantirti risultati eccezionali in ogni situazione. A lui è affiancato un sensore telemacro e uno ultragrandangolare da 120 gradi.

Non perdere l'occasione di fare un eccezionale affare su Amazon, portando a casa l'eccellente Xiaomi 11T Pro 5G in sconto lancio di 100€. Spunta il coupon in pagina e – con appena 549€ – ti accaparri uno dei più potenti e completi top di gamma del momento.