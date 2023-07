Xiaomi 11T è l'OFFERTA TOP del giorno su Amazon: da prendere subito

Chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia media di alta qualità può oggi puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata allo Xiaomi 11T. Lo smartphone è proposto al prezzo scontato di 383 euro ed è venduto e spedito da Amazon. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare un dispositivo completo e veloce, ideale per la maggior parte degli utenti. Molto interessante è anche l’offerta dedicata alla versione venduta da un rivenditore terzo che, invece, costa appena 307 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi 11T in offerta su Amazon: è un ottimo acquisto

Lo Xiaomi 11T è uno smartphone di fascia media completo e ancora molto valido, soprattutto considerando il prezzo a cui viene proposto. Tra le specifiche tecniche troviamo l’ottimo SoC MediaTek Dimensity 1200-Ultra a cui si affianca un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da notare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh. C’è poi una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 13 che viene personalizzato dalla MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi 11T al prezzo scontato di 383 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla consegna veloce e alla garanzia post-vendita. C’è anche una versione venduta da rivenditore terzo che ha un costo di appena 307 euro. Per accedere all’offerta basta accedere ad Amazon tramite il link qui di sotto.

