Unieuro PAZZA: Xiaomi 11T a soli 379 euro grazie ai Last Minute Xmas!

Un'occasione irripetibile quella proposta da Unieuro e i suoi Last Minute Xmas! Tutti i concorrenti stanno tremando perché un prezzo così, per un super top di gamma, non si era mai visto. Infatti, oggi l'incredibile Xiaomi 11T 5G è tuo a soli 379 euro, anziché 499,90 euro. Dite voi se questa non è pazzia! Uno sconto incredibile per uno smartphone che vi regalerà tante emozioni.

Xiaomi 11T 5G: potenza e professionalità in forte sconto grazie a Unieuro

Solo il fatto che puoi acquistare un prodotto davvero esclusivo come questo Xiaomi 11T 5G del valore di 500 euro a meno di 400 euro vale la scelta. Poi, avere questo smartphone vuol dire poter utilizzare una vera bomba esplosiva di tecnologia, qualità e potenza.

Dotato di una fotocamera professionale da 108MP, ti regalerà scatti davvero emozionanti. Tanta potenza hardware e con gli algoritmi professionali le immagini avranno una risoluzione e una texture davvero sorprendenti. Inoltre, avrai scatti meravigliosi in qualsiasi condizione, sia di luce diurna che al buio. Senza parlare poi dell'ultra grandangolare da 120° con modalità notturna. Infine, potrai anche goderti scatti telematici così da esplorare il mondo in miniatura rivelando le meraviglie microscopiche che ci circondano.

Xiaomi 11T 5G è dotato del più recente e potente chipset MediaTek 5G con dual SIM 5G e modem 5G integrato che garantiscono un connessione di rete sempre al top, un funzionamento ottimale e un consumo energetico efficiente. Parlano i dati per questo processore: il 22% di prestazioni in più della CPU e il 25% in più di efficienza energetica. Infine, la ciliegina sulla torta, 3,0 GHz Ultra Core ad alta frequenza.

La sua batteria da 5000 mAh ha una ricarica turbo da 67 W, il che vuol dire che questo smartphone completa la carica in soli 36 minuti ed è supportata anche a -10° C. Quindi potete andare a sciare senza preoccupazioni anche nei Paesi più freddi con i climi più rigidi.

Non dimenticate che il suo display ha un refresh rate da 120Hz AdaptiveSync per una fluidità cinematografica esagerata. Insomma, metti nel carrello Xiaomi 11T 5G tuo a soli 379 euro, invece di 499,90 euro, e fai un vero affare grazie ai Last Minute Xmas di Unieuro.