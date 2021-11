Xiaomi: 11€ per la bilancia SMART, sconto assurdo su Amazon

La Xiaomi Mi Smart Scale 2 è una bilancia smart spettacolare, che colleghi in Bluetooth allo smartphone. Perfetta per persone, ma anche cibi, puoi portarla a casa a 11,99€ appena da Amazon, risparmiando il 52%. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: bilancia smart in gran sconto su Amazon

Un dispositivo bellissimo sotto il profilo estetico, elegante e di colore bianco lucido. Perfetta da tenere in bagno, è anche un ottimo complemento d'arredo per la camera da letto. Un ampio display retroilluminato, che si attiva non appena sali sul dispositivo. Tuttavia, quando è spento è praticamente invisibile.

Grazie alla connessione Bluetooth, puoi scaricare i dati relativi al peso e tenere traccia dei tuoi progressi o comunque dell'andamento dello stesso nel tempo. Sia che tua sia a dieta, sia che tu voglia mantenere il peso forma, puoi riuscire a tenere tutto sotto controllo in modo smart, attraverso l'applicazione per smartphone.

Insomma, la bilancia di Xiaomi – a questo prezzo – è un vero e proprio regalo. Completa l'ordine al volo per averla a 11€ circa appena da Amazon e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: lo sconto del 52% è limitato nel tempo.