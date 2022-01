Xiaomi 11 Lite 5G quasi GRATIS grazie al Coupon di eBay

Oggi è la giornata giusta per concludere un super affare. Grazie al coupon di eBay, puoi scontare di un ulteriore 10% il fantastico Xiaomi 11 Lite 5G. Mettilo nel carrello e acquistalo a soli 276 euro, invece di 307 euro. Non dimenticarti di inserire il codice “PITGEN22” per aggiudicarti questo prezzo. Ricordiamo che da listino questo smartphone costerebbe 449,90 euro. In pratica te aggiudichi quasi gratis un concentrato di potenza. Processore Qualcomm Snapdragon 780G, 8GB di RAM e la tecnologia 5G. Una vera occasione esplosiva da cogliere al volo!

Xiaomi 11 Lite 5G: l'affare di oggi su eBay

Come si suol dire, le mele non cadono mai lontano dall'albero. Quindi, dove potremmo trovare le migliori offerte se non su eBay? Tra l'altro, il colosso dello shopping online ha dato il via a una promozione incredibile. Inserendo il codice “PITGEN22” hai diritto a un ulteriore sconto del 10% anche sugli articoli già in promozione. Puoi utilizzarlo per due ordini e lo sconto vale fino a un massimo di 50 euro. Sembra proprio perfetto per acquistare il super potente Xiaomi 11 Lite 5G.

Tanta leggerezza che racchiude la velocità del 5G. Si tratta di uno smartphone davvero all'avanguardia. Il processore Qualcomm Snapdragon 780G porta le prestazioni a livelli mai visti. Infatti, è stato realizzato con tecnologia di elaborazione a 5 nm. Unito all'efficienza di una batteria da 4250 mAh, ti accompagnerà lungo tutta la giornata e, qualora dovessi ricaricarlo, lo farai in un attimo grazie alla ricarica rapida da 33W.

Il suo design ultrasottile lo rende davvero discreto sia in tasca che nella borsetta. Lo Xiaomi 11 Lite 5G è dotato di un DotDisplay AMOLED da 6,55″. Potrai guardare video e giocare godendoti tutti i particolari. Le cornici ultra sottili da 1,88 mm lasciano molto più spazio alle immagini regalandoti un'esperienza immersiva. Infine, il refresh rate da 120Hz rende tutto ancora più fluido.

Insomma, un ottimo smartphone che, a questo prezzo, si trasforma in un vero best buy. Il miglior acquisto di sempre! Vai su eBay e metti nel carrello il tuo nuovo Xiaomi 11 Lite 5G a soli 276 euro, invece di 307 euro e inserisci il codice sconto “PITGEN22”.