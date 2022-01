Xiaomi 11 Lite 5G NE in super ribasso su Unieuro grazie al Fuori Tutto

Di fronte a questi sconti possiamo solo alzare le mani e farci travolgere dal nuovo Fuori Tutto di Unieuro. Infatti, il fantastico Xiaomi 11 Lite 5G NE oggi lo acquisti a soli 349,90 euro, invece di 449,90 euro. Ancora una volta questo gioiellino lo trovi in super ribasso pronto per diventare solo tuo. Un prezzo davvero vantaggioso! Questo smartphone ha proprio tutto ciò che serve per soddisfare tutti, anche i più esigenti. Design ultraleggero, elegante e snello è dotato di Dolby Vision e display AMOLED da 90Hz.

Xiaomi 11 Lite 5G NE: un concentrato di potenza in un piccolo prezzo

Una volta acquistato Xiaomi 11 Lite 5G NE ti accorgerai di quanto era troppo pesante il tuo vecchio smartphone. Tutta la tecnologia è infatti racchiusa in 158 grammi di peso e 6,81 millimetri di spessore. Leggero come una piuma, la sua impugnatura è davvero comodissima e super confortevole. Inoltre, è pratico e portatile.

Il suo design lo rende adatto per qualsiasi occasione e si sposerà benissimo con il tuo look. Le forme circolari che lo caratterizzano aggiungono fascino ed eleganza, ma anche quel giusto tocco di sportività. Il vetro satinato antiriflesso con finitura opaca attenua i segni delle dita. Così il tuo nuovo Xiaomi 11 Lite 5G NE apparirà ai tuoi occhi e a quelli degli altri sempre nuovo, pulito e ordinato. Tra l'altro il modulo della fotocamera posteriore sporge solo 1,77 millimetri dal resto della scocca e le cornici sottilissime da 1,88 millimetri regalano una maggiore ampiezza nella visione del display.

Display che è stato realizzato senza alcun compromesso. Lo schermo AMOLED da 6,55″ ti regala contenuti grandi e leggibili, inoltre il Corning Gorilla Glass 5 lo rende ancora più resistente e robusto. Senza parlare della tecnologia Dolby Vision che regala una profondità cromatica a 10 bit, restituendo più colori alla tua visualizzazione. Infine, Tecnologia TrueColor per colori precisi e fedeli alla realtà.

La fotocamera posteriore ha tutto in regola per trasformarti in un fotografo professionista. Infatti, Xiaomi 11 Lite 5G NE è dotato di una fotocamera principale da 64MP, di una grandangolare da 8MP e di una telemacro da 5MP. E poi con il processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G hai a portata di mano tutte le prestazioni di cui hai bisogno.

Non perdere questa occasione e portati a casa un best buy assoluto grazie al Fuori Tutto di Unieuro. Metti nel carrello il tuo nuovo Xiaomi 11 Lite 5G NE e acquistalo a soli 349,90 euro, invece di 449,90 euro.