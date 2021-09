Xiaomi 11 Lite 5G NE su Amazon in GRAN SCONTO a 299€ (-100€)

Il nuovissimo Xiaomi 11 Lite 5G NE sbarca ufficialmente su Amazon e – solo per pochissime ore – puoi prenderlo in preordine con 100€ di sconto. Lo porti a casa a 299,90€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Si tratta di un preordine, con prime disponibilità dal 25 ottobre 2021.

Xiaomi 11 Lite 5G NE debutta su Amazon a ottimo prezzo

Un prodotto eccezionale, con un cuore pulsante potentissimo. Sotto la scocca, il processore Qualcomm Snapdragon 778G, supportato da 6GB di RAM e 128GB di storage interno.

Sul frontale, un ampio pannello AMOLED da 6,55” con risoluzione FHD+, touch sampling rate di 240Hz e refresh rate di 90Hz. Sul posteriore, un comparto fotografico completissimo, con il sensore principale da 64MP (affiancato da camera per il grandangolo e sensore per lo zoom ottico e le macro). A completare un quadro super interessante, una super batteria da 4250 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33W. Tantissime funzionalità, racchiuse in un guscio elegante, compatto e raffinato.

Non perdere l’affare di oggi, che durerà solo per 24 ore: porta a casa a 299€ invece di 399€ l’eccezionale Xiaomi 11 Lite 5G NE. Si tratta di un preordine: le spedizioni, rapide e gratis, partiranno dal prossimo 25 ottobre 2021.