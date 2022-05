Xiaomi 11 Lite 5G NE: a questo prezzo su eBay è un regalo

Oggi acquisti il fantastico Xiaomi 11 Lite 5G NE a soli 247 euro, invece di 449,90 euro. Questo minimo storico per un top di gamma eccezionale lo trovi solo su eBay. Fiondati su una delle migliori offerte di sempre e non te ne pentirai.

Questo gioiello della tecnologia diventerà il tuo migliore compagno di viaggio inseparabile. Discreto e utilissimo, non ti accorgerai nemmeno di averlo in tasca o nella borsa tanto è leggero. Infatti, pesa solo 158 grammi ed è sottile solo 6,81 millimetri.

Xiaomi 11 Lite 5G NE è la portabilità in persona fatta a smartphone Android. Non solo è elegante e raffinato, ma è anche potente e veloce. Come essere altrimenti visto che nel suo cuore batte il processore Qualcomm Snapdragon 778G?

Inoltre, la versione in offerta su eBay è la migliore disponibile per questo modello. Infatti, dispone di ben 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non porti limiti, ma vai oltre il possibile con questo smartphone Android davvero unico e speciale.

Xiaomi 11 Lite 5G NE al minimo storico su eBay

Un vero e proprio gioiello al suo nuovo minimo storico su eBay. Stiamo parlando del formidabile Xiaomi 11 Lite 5G NE che metti nel carrello a soli 247 euro, invece di 449,90 euro. Meno di 250 euro per uno smartphone Android dalle prestazioni superlative.

A questo prezzo è un vero e proprio best buy. Il suo schermo AMOLED da 6,55″ non lascia spazio a compromessi. Tanta è la qualità delle immagini che risultano più grandi e dai contenuti ancora più leggibili. Inoltre, grazie al refresh rate da 90Hz tutto è ancora più fluido.

La tecnologia Corning Gorilla Glass 5 rende il suo display tra i più resistenti della categoria e la speciale finitura non permette alle dita di lasciare le solite fastidiose impronte. Così avrai la sensazione di portare con te uno smartphone sempre nuovo e pulito.

La fotocamera di alto livello permette scatti da vero professionista, in qualsiasi condizione di luce, anche al buio. Infine, la tecnologia 5G rende download, trasferimento dati e streaming ancora più veloci e senza interruzioni.

Cogli al volo questa opportunità che ti sta regalando eBay. Scegli un vero e proprio top di gamma a meno di 250 euro. Acquista il tuo nuovo Xiaomi 11 Lite 5G NE a soli 247 euro, invece di 449,90 euro.