Early Black Friday: questo smartphone Xiaomi a prezzo BOMBA

Un po' a sorpresa nelle scorse ore Amazon ha fatto partire l'Early Black Friday con alcuni prodotti in sconto, ma in questa news avete l'opportunità di acquistare l'ottimo Xiaomi 11 Lite 5G NE al prezzo bomba di 299 euro!

Lo smartphone è ormai un dispositivo essenziale per ognuno di noi, ma non è affatto necessario spendere un capitale per acquistare un prodotto bello da vedere, facile da usare e soprattutto al passo coi tempi. Se il tuo smartphone è ormai troppo vecchio e stai cercando un valido sostituto, Xiaomi 11 Lite 5G NE è lo smartphone che ti consigliamo di acquistare in queste prime fasi dell'Early Black Friday di Amazon.

Offerta incredibile per Xiaomi 11 Lite 5G NE

Il device di Xiaomi può contare su un design ideale se cerchi uno smartphone ergonomico e poco ingombrante: è molto più sottile degli altri smartphone in circolazione ed è anche estremamente leggero con i suoi 160 grammi. Vuoi guardare video e serie TV senza compromessi? Nessun problema! Il display AMOLED da 6.55 pollici a risoluzione Full HD+ si spinge fino a 90 Hz di frequenza di aggiornamento, mentre il processore potente e la RAM di nuova generazione di permette di avviare tutte le applicazioni che vuoi senza preoccuparti di nulla.

La batteria da 4250 mAh con la ricarica rapida a 33 W è un altro punto di forza di Xiaomi 11 Lite 5G NE: puoi godere di ore e ore di autonomia anche se lo metti in carica per il tempo di una doccia. Se acquisti adesso Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta lo ricevi a casa al massimo in 1 o 2 giorni.