Xiaomi ha un ecosistema enorme, questa è certezza. Proprio per questa ragione, è praticamente impossibile tenere traccia della totalità dei gadget economici. Alcuni poi sono realizzati in collaborazione con altri micro brand ed è molto difficile riconoscerli su Amazon. Per questo, oggi ti racconto dei 10 che mi piacciono di più, sono sicura che piaceranno anche a te!

Xiaomi: 10 gadget economici che non hai mai visto

Una bella carrellata di prodotti smart, utili, belli e soprattutto economici. Sono realizzati direttamente da Xiaomi oppure in collaborazione con altri brand più piccoli. Eccoli tutti, scegli il tuo preferito e ricorda: alcuni – nel momento in cui scrivo – sono anche in gran sconto.

Numero 1: una sveglia smart, con display ad alta visibilità, che si collega in Bluetooth allo smartphone puoi regolare come più ti piace. Bellissima e completa: in genere la trovi intorno alla ventina di euro.

Numero 2: un erogatore di acqua super intelligente dotato di kit di adattatori per poterlo montare con facilità su qualsiasi rubinetto. Non mancano due sensori per aprire e chiudere l'acqua e c'è anche la batteria integrata, da ricaricare una volta ogni 6 mesi in media. Su Amazon lo prendi intorno ai 18€ circa.

Prodotto numero 3: queste di sicuro non le conosci. Sono le penne GEL di Xiaomi; belle e realizzate per offrire un ottimo tratto, sono uno sfizio tech che puoi toglierti spendendo pochissimo: il pacco da 10 costa meno di 8€!

Prodotto numero 4: questo termometro igrometro non sa quasi nessuno che, in realtà, è stato realizzato in collaborazione con il colosso cinese. Dotato di display ad altissima visibilità, c'è anche un grafico che ti permette di individuare il livello di comfort ambientale. I sensori ad alta precisione aggiornano in tempo reale la temperatura e il livello di umidità: lo trovi a 12€ circa.

Prodotto numero 5: scommetto che non sai cosa sia, ma ti garantisco che lo adorerai. Si tratta di un sistema per asciugare rapidamente le scarpe oppure – perché no – scaldartele in inverno. Immagina quante scarpe salverai dal rischio di cattivi odori dovuti all'umidità. Il prezzo? Intorno ai 20€ circa.

Prodotto numero 6: il tuo migliore alleato per muoverti in casa al buio è questa lampada senza fili di Xiaomi. Dotata di doppio sensore: riconoscere i movimenti e si accende in automatico oppure non si accende per niente perché c'è sufficiente luce ambientale. Bella e dotata di supporto magnetico, la prendi a circa 10€ adesso.

Prodotto numero 7: questo set di cacciaviti di precisione, con ben 24 punte, è un kit che dovrebbe essere in ogni casa. Dotato di custodia e realizzato con materiali di elevata qualità, lo trovi a circa 23€.

Prodotto numero 8: un caricatore da auto, ma non un prodotto deludente qualsiasi; questo gioiellino ha due porte USB e supporta la ricarica da 18W; oltre a tutto questo, è anche molto bello sotto il profilo estetico. Su Amazon lo trovi di solito intorno ai 12/13€.

Prodotto numero 9: il router di Xiaomi, perfetto per la casa smart, ha ben 4 antenne e supporta fino a 64 dispositivi; lo colleghi al modem e godi di connessione stabile sul lungo raggio. Adesso lo prendi in sconto a 12€ circa e questo è un vero e proprio affare.

Prodotto numero 10: questa è una chicca. Si tratta di una lavagna intelligente, perfetta per prendere appunti grazie al pennino di precisione in dotazione e all'enorme superficie da 13,5″ da poter sfruttare. Quando finisci, puoi cancellare e ricominciare. Se un appunto ti interessa, scatta una foto con il tuo smartphone e tieni la foto: hai idea di quanta carta puoi risparmiare? Questo gioiellino costa intorno ai 25€ su Amazon, in media.

