XGIMI Horizon: proiettore ad alte prestazioni oggi in mega sconto

Il proiettore XGIMI Horizon è uno dei migliori proiettori sul mercato, ed è disponibile su Amazon con uno sconto del 23%. Con la sua qualità dell’immagine cristallina 1080P e una dimensione gigantesca dello schermo fino a 200″, il proiettore ti offre la possibilità di portare la tua serata di gioco o la tua visione del film preferito al livello successivo. Con una risoluzione fino a 1920x1080P, non dovrai più scegliere tra portabilità e dimensioni dello schermo o qualità dell’immagine. Non perdere questa promozione e acquistalo subito al prezzo vantaggioso di soli 849,00 euro invece di oltre 1.000 euro.

XGIMI Horizon: il proiettore per chi non si accontenta, in offerta speciale

La tecnologia di proiezione super luminosa di Horizon è un’altra caratteristica sorprendente che lo distingue dalla concorrenza. Con quasi il 30% in più di luminosità rispetto alla concorrenza, il proiettore XGIMI Horizon emette una luminosità stellare di 2200 ANSI Lumens, garantendo colori elevati e immagini super nitide anche in ambienti luminosi. Ciò significa che non dovrai più preoccuparti di scegliere una stanza diversa o un angolo dello schermo durante il giorno o in ambienti luminosi.

Il proiettore XGIMI Horizon è pronto all’uso con l’avvio super veloce, la messa a fuoco automatica e la correzione trapezoidale, e il nuovo rilevamento degli oggetti AI. Tiene traccia degli oggetti nella stanza, regolando automaticamente la messa a fuoco e la correzione trapezoidale in modo che l’immagine sia sempre nitida e corretta. Inoltre, l’interfaccia utente integrata di Android TV semplifica enormemente il funzionamento di Horizon. Trova facilmente app popolari come HBO Max e Prime Video, e con Chromecast integrato, puoi proiettare i tuoi video e giochi preferiti da qualsiasi smartphone.

Inoltre, il proiettore XGIMI Horizon ha due altoparlanti full-range Harman Kardon da 8 W integrati e la tecnologia DTS Studio Sound, che ti offre il suono da cinema di cui hai bisogno per le tue serate cinematografiche. Il suono surround cinematografico è un must per qualsiasi home theater, e Horizon ti offre questa esperienza senza la necessità di acquistare altoparlanti esterni costosi.

In sintesi, il proiettore XGIMI Horizon è un prodotto eccellente con una qualità dell’immagine sorprendente, una tecnologia di proiezione super luminosa, un’interfaccia utente intuitiva, un audio di alta qualità e una grande portabilità. Se sei alla ricerca di un proiettore di alta qualità per le tue serate cinematografiche o per i tuoi giochi preferiti, questo prodotto è sicuramente un’opzione da considerare. Inoltre, con lo sconto del 23% su Amazon, non c’è momento migliore per acquistarlo ad un prezzo vantaggioso di soli 849,00 euro. Affrettati a comprarlo, le scorte a disposizione sono soltanto tre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.