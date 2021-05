Xenoblade Chronicles è una delle migliori esclusive per Nintendo Switch degli ultimi tempi e oggi potreste acquistare la Definitive Edition a un prezzo eccezionale: solo 39,99 euro invece di 66,41 euro grazie allo sconto del 40% di Amazon.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, caratteristiche principali e storia

Durante un attacco degli invasori meccanici conosciuti come Mechon, Shulk, il nostro protagonista, scopre di poter sfruttare tutta la potenza di una misteriosa lama conosciuta come Monado. Con la potente arma in mano, Shulk si propone di sconfiggere il Mechon una volta per tutte. Oltre ai sopracitati nemici, vi imbatterete in animali selvatici che vanno dal docile al pericolo mortale. State sempre attenti a ciò che attira l'attenzione dei mostri per evitare conflitti indesiderati e avventuratevi alla ricerca di creature uniche ultra potenti.

Migliorate il vostro gruppo mentre avanzate nell'avventura cambiando l'equipaggiamento, migliorando le abilità delle armi e usando gemme che garantiscono benefici. Cooperate con i vostri fidati alleati cercando di riempire la barra del party e attivare un attacco a catena per attaccare i nemici in rapida successione.

Grazie a un epilogo tutto nuovo, alla grafica in alta definizione e ai miglioramenti dell'esperienza di gioco, senza citare i brani rimasterizzati e molto altro, i veterani e i nuovi giocatori possono immergersi nella versione definitiva delle avventure di Shulk e compagni.

