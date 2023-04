Xbox wireless controller: la Lunar Shift Special Edition in sconto

Il controller wireless Xbox Lunar Shift Special Edition è un’opzione molto interessante per tutti gli amanti dei videogiochi, soprattutto se cercano un controller unico e originale. Questo dispositivo si caratterizza per un colore cangiante con luce oro e argento, e per le impugnature in gomma grigie e nere con un motivo a spirale. Il design è stato ispirato alla luna e ai suoi movimenti, rendendo il controller quasi surreale. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 11%, questo è il momento perfetto per acquistarlo ad un prezzo vantaggioso di soli 57,99 euro.

Xbox wireless controller: originale, in edizione limitata e in offerta

Ma non è solo il design a rendere questo controller wirells per Xbobx unico. La croce direzionale ibrida e l’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore garantiscono una presa comoda e sicura durante il gioco. Inoltre, il controller dispone di un connettore jack da 3.5 mm per collegare le cuffie compatibili e godere dell’audio del gioco a tutto volume.

La connessione alla console o al PC è immediata grazie alla porta USB-C, mentre il vano per le batterie AA incluso sul retro garantisce una durata della batteria prolungata. Inoltre, il pulsante Condividi consente di acquisire e condividere all’istante contenuti interessanti del gioco con gli amici. Personalizzare questo controller wireless per Xbox secondo le proprie esigenze non è mai stato così facile grazie alla mappatura dei pulsanti personalizzata e all’app Accessori Xbox. È possibile scegliere i pulsanti e le funzioni che meglio si adattano al proprio stile di gioco, garantendo un’esperienza di gioco personalizzata e unica.

Il controller Xbox Lunar Shift Special Edition dispone di Xbox Wireless e tecnologia Bluetooth, che lo rendono compatibile con console, PC Windows, telefoni e tablet Android e iOS supportati. Questo significa che non ci saranno limiti per giocare senza fili ovunque si voglia.

In conclusione, il controller wireless Xbox Lunar Shift Special Edition è un’opzione molto interessante per tutti gli amanti dei videogiochi che vogliono un prodotto unico e originale, ma allo stesso tempo funzionale e di alta qualità. Il prezzo scontato del 11% su Amazon lo rende ancora più allettante per tutti coloro che vogliono un’esperienza di gioco personalizzata e di alta qualità. Non perdere questa occasione e acquistalo subito ad un prezzo di soli 57,99 euro. I pezzi a disposizione sono quasi esauriti del tutto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.