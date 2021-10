Xbox svela l'edizione a tema SpongeBob SquarePants

Microsoft ha appena svelato l'edizione a tema SpongeBob SquarePants relativa alla console premium Xbox Series X . Sì, è sicuramente meno aggressiva della Halo Edition, lo sappiamo… Forse, non è poi così bella in questa versione, per essere messa in bella vista in salotto…

Xbox Series X SpongeBob Edition: non si può acquistare, per fortuna (?)

L'ultima console di gioco Microsoft Xbox Series X sfoggia un design che ricorda il famoso personaggio dei cartoni animati Spongebob Squarepants. Per tale motivo, l'azienda di Redmond ha appena svelato un'iterazinoe molto particolare con la skin che rappresenta proprio la spugna di mare più famosa del mondo.

La nuova colorata console di gioco Xbox Series X va di pari passo con Nickelodeon All-Star Brawl, un gioco multiplayer comprendente personaggi come Spongebob Squarepants, The Legend of Korra, Teenage Mutant Ninja Turtles e altri. Il gadget è un prodotto in edizione limitata e non è in vendita. Qualcuno ora dirà: “per fortuna!”… come darvi torto.

Il pacchetto sarà offerto tramite un giveway a cui i fan potranno partecipare ritwittando un tweet dell'account ufficiale Twitter ufficiale di Xbox fino al 24 ottobre. Non ci sono ancora indicazioni sul numero effettivo di unità che saranno disponibili per la competizione, ma tali informazioni saranno disponibili man mano che ci avvicineremo all'ultimo giorno di gara.

Il design Spongebob Squarepants sembra un buon abbinamento tra la console Microsoft e il personaggio dei cartoni animati, anche se il nostro simpatico amico non presenta le gambe (lol). Si prevede che la competizione a premi per Xbox Series X a tema Spongebob attirerà diversi fan dei cartoni animati verso la gamma di console di nuova generazione .

Il Nickelodeon All-Star Brawl accentuerà anche l'appeal per Xbox Series X, in quanto sfoggia una miscela di personaggi iconici tagliati su diversi franchise di fumetti.

Che ve ne pare? Vi piacciono queste iterazioni particolari? O preferite la classica variante All Black?