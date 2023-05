Xbox Series X venduta e spedita da Amazon: FINALMENTE disponibile

Stavi cercando di acquistare una Xbox Series X, ma preferisci comprare direttamente da Amazon? Allora è il tuo giorno fortunato perché la console di ultima generazione di Microsoft è finalmente tornata disponibile su Amazon al prezzo di listino di 499 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Si tratta di una grande occasione da non lasciarsi scappare, visto che la domanda per questa console è altissima e le scorte sono limitate. Considera che è stata assente su Amazon addirittura dallo scorso marzo.

Xbox Series X su Amazon: la paghi anche in 5 rate

Xbox Series X è la console che ti permette di giocare in 4K reale fino a 120 fotogrammi al secondo, con supporto a ray tracing, Dolby Vision e Dolby Atmos per una grafica e un audio spettacolari. Inoltre, grazie all’unità SSD da 1TB ad alta velocità e alla tecnologia Quick Resume, puoi caricare i giochi in un batter d’occhio e passare da un titolo all’altro senza interruzioni.

La console è compatibile con i tuoi accessori di gioco per Xbox One e con migliaia di titoli tra i più amati di quattro generazioni di Xbox. Inoltre, con il servizio Xbox Game Pass, puoi accedere a un catalogo di oltre 100 giochi sempre aggiornato, tra cui le esclusive Microsoft come Halo Infinite e i futuri Starfield e Forza Motorsport.

Ricorda che acquistando su Amazon puoi anche scegliere il pagamento dilazionato in 5 comode rate, così da sostenere la spesa in maniera più leggera. Adesso che le grandi esclusive stanno arrivando è il momento giusto per acquistare Xbox Series X: fallo adesso su Amazon e non te ne pentirai.

