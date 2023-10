Xbox Series X + Starfield: il bundle perfetto crolla di prezzo su Amazon!

Con il bundle Xbox Series X e Starfield Standard Edition, hai l’opportunità di vivere un’esperienza di gioco eccezionale. L’Xbox Series X è la console Xbox più avanzata mai creata, con un processore AMD Zen 2 da 8 core, una scheda grafica AMD RDNA 2 per grafica eccezionale e un veloce SSD da 1 TB. Sarai in grado di goderti i tuoi giochi preferiti con tempi di caricamento rapidissimi, immagini ultra realistiche e una varietà di funzionalità uniche che migliorano l’esperienza di gioco.

Ma il pacchetto non finisce qui! Con Starfield, un entusiasmante gioco di ruolo open world ambientato nello spazio, ti immergerai in un universo ricco di misteri e avventure. Creato da Bethesda Game Studios, gli stessi geni dietro The Elder Scrolls e Fallout, questo gioco offre la libertà di esplorare il cosmo come mai prima d’ora. Crea il tuo personaggio e preparati a scoprire il segreto più grande dell’umanità in un’epica avventura.

In Starfield, l’umanità si è spinta oltre il sistema solare, colonizzando nuovi mondi e diventando una specie interstellare. Entra a far parte di Constellation, un gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di manufatti unici sparsi per la galassia. Attraversa enormi distanze, esplora pianeti mai visti e scopri i segreti nascosti tra le stelle. Starfield promette di essere uno dei giochi di ruolo più ambiziosi di sempre, e ora lo puoi avere insieme alla potente Xbox Series X, il tutto a un prezzo incredibile.

Preparati a solcare i cieli, esplorare mondi alieni e vivere avventure epiche. Questo bundle offre il massimo del divertimento e delle prestazioni. Non farti scappare questa straordinaria opportunità!

Fai tuo il bundle con Xbox Series X + Starfield a soli 594,91 euro su Amazon!