Xbox Series X: la più potente, TUA a meno di 500€ con gli sconti di Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di una console next-gen veramente incredibile; si chiama Xbox Series X ed è semplicemente potente. Dispone di un hardware di prim’ordine, ha un design accattivante, generoso e consente di giocare ai videogame più esclusivi del momento. Si possono inserire dei dischi fisici oppure si possono scaricare i titoli dallo store dedicato, oppure ancora si può accedere ad un abbonamento a Xbox Gaming Pass Ultimate per avere accesso a migliaia di contenuti a tripla A. Pensate che è in super sconto su Amazon a soli 493,71€, spese di spedizione incluse, al posto di 527,90€. Vi invitiamo ad affrettarvi ad effettuare l’acquisto se desiderate comprarla adesso; siate veloci per non non perdere lo sconto dedicato.

Acquistando questa console da Amazon avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; sarà altresì possibile farsi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, anche a tasso zero. Siate veloci se siete interessati.

Xbox Series X su Amazon: l’occasione che stavi aspettando

Questa è la console Xbox più veloce mai creata ad oggi; dispone di ben 12 teraflop di potenza per l’elaborazione grafica, presenta il DirectX Raytracing e ha un SSD avanzato per il gaming in 4K. In confezione troverete la Xbox, il controller wireless, il cavo HDMI ad alta velocità, il cavo di alimentazione e due pilo stilo AA per il joypad.

Inoltre, con questa Xbox avrete tempi di caricamento quasi nulli durante i giochi; vi invitiamo ad attivare un abbonamento x Xbox Game Pass Ultimate per ottenere migliaia di giochi e sfruttare al meglio la console. A soli 493,71€ è da comprare al volo.

