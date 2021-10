Xbox Series X: la dashboard si può avere in 4K

La dashboard della vostra Xbox Series X ora può essere visualizzata in 4K nativo, pertanto… dite addio all'upscaling al FullHD 1080p dal 4K.

L'aggiornamento di ottobre di Microsoft per Xbox Series X include il tanto atteso passaggio a una dashboard con risoluzione 4K nativa. In precedenza, il software di sistema eseguiva l'upscaling da 1080p a 4K, motivo per cui, gli appassionati non erano completamente soddisfatti.

La migliore qualità delle immagini si estende alla dashboard principale della Serie X (ma non alla Serie S), nonché alla schermata “I miei giochi” e app, la Guida Xbox e “molte altre esperienze“.

Redmond afferma che la grafica del gioco e i prompt dei pulsanti avranno “una maggiore nitidezza e una migliore leggibilità del testo“.

L'aggiornamento di ottobre aggiunge alcune altre funzionalità sia alla Series X che alla Series S, inclusa una nuova modalità notturna che vi consentirà di regolare la tonalità del vostro display a tuo piacimento, forse per rendere più facile la vista quando il le luci si abbassano o se avete una sensibilità abbastanza elevata agli schermi luminosi.

La compagnia afferma che le sue impostazioni della Night Mode funzionano su Xbox a livello di sistema, incluse app e giochi, ma non influiscono sulle prestazioni, e le vostre preferenze non influenzeranno l'aspetto dei vostri screenshot o clip provenienti dai giochi. Inoltre, potrete impostare un programma per l'attivazione e la disattivazione della suddetta feature o impostarla sulla cadenza dell'alba e del tramonto.

In più, ci sono nuove funzionalità di accessibilità che vi consentono di personalizzare la luminosità della luce al centro del vostro controller wireless Xbox, così come la luce che si illumina sulla console.

Infine, Microsoft sta aggiungendo il menu “Impostazioni rapide” alla finestra della Guida Xbox che appare quando premete il pulsante Xbox sul joypad. La società afferma che vi consentirà di “attivare rapidamente le funzionalità di accessibilità senza lasciare il gioco o l'app“.