Xbox Series X: ecco l'edizione che non potete acquistare

Vi piace la nuova console Microsoft Xbox Series X personalizzata con la skin dei Guardiani della Galassia? Se la risposta è sì, abbiamo brutte sorprese per voi: non si può acquistare. Sì, lo sappiamo: è un controsenso.

Xbox Series X Marvel's Guardians of the Galaxy: impossibile da comprare

Ultimamente Microsoft ha annunciato diverse console Xbox Series X personalizzate, ma fatta eccezione per la Halo Infinite Limited Edition, le altre non sono disponibili per l'acquisto. Ad esempio, l'unico modo per possedere l'edizione limitata Nickelodeon All-Star Brawl o l'edizione limitata Marvel's Shang Chi and the Legend of the Ten Rings della console di nuova generazione era quello di vincerle in un concorso a premi. Ovviamente, anche ora, questo è l'unico modo per possedere anche la nuova Xbox Series X di Marvel's Guardians of the Galaxy.

La console personalizzata è stata annunciata dall'account Xbox su Twitter insieme ai dettagli su come partecipare alla lotteria. Il tweet include una foto della console personalizzata che ha una verniciatura fucsia e nera insieme a un controller wireless Xbox abbinato. Oltre al joypad e alla skin sull'hardware della stazione gaming, il primo premio include anche una copia di Marvel's Guardians of the Galaxy Cosmic Deluxe Edition per Xbox Series X. Entrambi i regali hanno un valore combinato di $ 578,99.

Per partecipare al concorso a premi, bisogna avere almeno 18 anni e risiedere in qualsiasi regione supportata da Xbox Live. Si possono controllare tutti i dettagli su come entrare nel link incluso nel tweet riportato di seguito.

Tuttavia, vi consigliamo di sbrigarvi se siete interessato. Il vincitore sarà scelto il 14 novembre e verrà contattato dall'azienda tramite un messaggio privato su Twitter.