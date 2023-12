Xbox Series X è in SCONTO su Amazon!

Inizia il 2024 con la next-gen videoludica! Xbox Series X, la console da gioco più potente in circolazione, crolla del 25% su Amazon. Questo si traduce in un risparmio di ben 140€ per la console Microsoft. Comprala a soli 409,80€ invece degli originali 549,99€.

Xbox Series X: la console più potente di sempre

La Xbox Series X offre un’esperienza di gioco straordinaria, generando immagini straordinarie con una risoluzione eccezionale fino a 4K e una frequenza dei fotogrammi che può raggiungere fino a 120 fps. La presenza di DirectX Raytracing aggiunge un livello di realismo e immersione senza precedenti, rendendo gli effetti di luce e ombre incredibilmente autentici. Grazie all’innovativa unità SSD personalizzata, i tempi di caricamento sono drasticamente ridotti, consentendoti di immergerti nell’azione senza lunghe attese. Xbox Series X assicura un’esperienza di gioco fluida e immediata. La retrocompatibilità di Xbox Series X abbraccia migliaia di giochi provenienti da quattro generazioni di Xbox, permettendoti di godere dei tuoi titoli preferiti di Xbox One, Xbox 360 e Xbox Originale sulla tua nuovissima console. Con Xbox Game Pass Ultimate, poi, hai accesso a una vasta libreria di oltre 100 giochi, compresi i nuovi titoli di Xbox Game Studios disponibili sin dal giorno del lancio. Questo abbonamento offre anche la possibilità di giocare online con gli amici in modalità multiplayer e di goderti i tuoi giochi preferiti ovunque, grazie al cloud gaming. Per un’esperienza sonora coinvolgente, Xbox Series X supporta Dolby Atmos e DTS:X, garantendo ambienti sonori ricchi e dinamici. Immergiti completamente nell’azione del gioco grazie a un audio di alta qualità e all’avanzata tecnologia audio supportata dalla console. In poche parole, Xbox Series X è, ad oggi, la console più performante sul mercato e, a questo prezzo, non potete farvela scappare!

Fai tua la console Microsoft Xbox Series X a soli 409,80€ invece degli originali 549,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.