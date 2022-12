Xbox Series X disponibile su Amazon: consegna PRIMA di Natale

Dopo una lunga assenza, Xbox Series X è tornata disponibile per l’acquisto immediato su Amazon al suo prezzo di listino di 499 euro. Grazie alla spedizione Prime la riceverai a casa nel giro di 48 ore, giusto in tempo per un ultimo fantastico regalo di Natale.

Hai anche la possibilità di pagarla in 5 comode rate mensili da 99,80 euro e sei subito pronto per l’ultima generazione di console.

Xbox Series X disponibile adesso: acquista la console più potente sul mercato

Xbox Series X è la console di punta della line-up di sistemi di ultima generazione introdotta da Microsoft nel 2020. Grazie ai suoi 12 Teraflop è la macchina per videogiochi più veloce e potente sul mercato, che ti permette di accedere a migliaia di titoli di quattro generazioni di Xbox.

Grazie a Xbox Velocity Architecture, con SSD personalizzato e software integrato, puoi sperimentare velocità e prestazioni di ultima generazione, mentre ti diverti con tutti i giochi inclusi in un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, imprescindibile per chiunque possegga la console.

Non perdiamo altro tempo perché le scorte finiranno nuovamente in fretta: Xbox Series X disponibile ora su Amazon con consegna prima di Natale. In effetti, non ti serve sapere altro, a meno che tu non voglia spendere meno e affidarti a Xbox Series S.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.