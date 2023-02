Xbox Series X disponibile su AMAZON con un NUOVO BUNDLE

Sono stati aperti oggi su Amazon i preordini per portarsi a casa Xbox Series X nel nuovo bundle che include Forza Horizon 5. Il prezzo del pacchetto è di 559,99 euro, con uscita prevista il prossimo 13 febbraio e consegna garantita al D1 da Amazon.

Ti suggeriamo di approfittarne perché, come già accade per la console “liscia”, anche questo bundle si esaurirà in fretta, specie se consideri che include uno dei giochi migliori in assoluto per la console pluripremiato dalla stampa e dagli appassionati del genere.

Xbox Series X con Forza Horizon 5: il bundle che non puoi farti scappare

Il pacchetto in questioni include, oltre la console dotata di tutti gli accessori previsti tra controller Xbox, cavo HDMI e cavo di alimentazione, una copia di Forza Horizon 5 Premium Edition. Potrai scoprire un racing open world che ti permetterà di esplorare i fantastici paesaggi del Messico in un mondo aperto vivace e in continua evoluzione con una grafica mozzafiato.

Con la Premium Edition di Forza Horizon 5 ottieni del resto l’espansione Hot Wheels, un pacchetto di benvenuto, l’abbonamento VIP, il Pass Auto e la seconda espansione del gioco non appena sarà annunciata e disponibile. Nel pacchetto di benvenuto e nell’abbonamento VIP trovi delle auto esclusive pensate proprio per te, mentre con il Pass Auto espandi subito il tuo garage con 42 nuove vetture.

Il bundle che include Xbox Series X e Forza Horizon 5 Premium Edition è dunque ancora prenotabile su Amazon a 559,99 euro: prezzo di listino ufficiale. Il lancio è previsto il 13 febbraio giusto in tempo per un fantastico regalo di San Valentino.

