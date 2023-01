Xbox Series X: DISPONIBILE e a PREZZO SCONTATO su Amazon (-50€, anche in 5 rate)

Su Amazon torna disponibile la Xbox Series X che, per l’occasione, viene proposta ora al prezzo scontato di 499,99 euro invece di 549,99 euro. Con lo sconto applicato oggi da Amazon è, quindi, possibile risparmiare ben 50 euro sull’acquisto della console.

Da notare, inoltre, che, per gli account Amazon che possono accedere ai pagamenti rateali, è possibile optare per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi andando, quindi, ad acquistare la Xbox Series X ad appena 100 euro al mese per 5 mesi. L’offerta è a tempo limitato (le unità disponibile sono poche) e può essere sfruttata dal link qui di sotto:

Xbox Series X: torna disponibile ed in offerta su Amazon

La Xbox Series X è oggi un grandissimo riferimento per gli utenti, mettendo a disposizione un comparto tecnico di primissimo livello, superiore anche alla rivale PlayStation 5 sotto molti aspetti, ed un ricco catalogo di giochi. Da notare anche la possibilità di accedere al Game Pass, con costi davvero ridotti, che consente di sfruttare tantissimi giochi senza costi aggiuntivi. Si tratta del momento giusto per acquistare la console.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare la Xbox Series X al prezzo scontato di 499,99 euro invece di 549,99 euro. Lo sconto è di 50 euro e rappresenta un’ottima occasione per acquistare la console. Da notare che è possibile anche optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 100 euro, senza interessi e costi nascosti. L’offerta è disponibile dal link qui di sotto.

