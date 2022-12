Xbox Series X disponibile ADESSO su Amazon: regalati la next-gen

Vuoi farti un regalo di Natale che profumi di ultima generazione? Allora sappi che Xbox Series X è tornata disponibile per l’acquisto su Amazon. Non perdere altro tempo perché, con le feste alle porte, va a ruba in un niente: aggiungila al carrello, completa l’ordine e grazie alla disponibilità immediata sarà a casa tua già domani.

La console è venduta al suo prezzo ufficiale, 499 euro, senza sorprese o sovrapprezzi di sorta. Puoi anche pagare in cinque comode rate mensili da 99,80 euro ciascuna.

Xbox Series X disponibile ora su Amazon: fai presto

La versione in questione è la Xbox Series X standard con velocissimo SSD da 1 TB, controller Xbox, cavo HDMI e cavo di alimentazione inclusi nella confezione. Parliamo della console per videogiochi più veloce e potente presente sul mercato con una capacità di calcolo di 12 teraflop e la possibilità di giocare a migliaia di giochi di quattro generazioni Xbox grazie alla retrocompatibilità.

E se all’acquisto abbini un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate avrai subito accesso a oltre 100 titoli di alta qualità, incluse alcune uscite al D1, tante produzioni indipendenti, un abbonamento Xbox LIVE Gold e un abbonamento EA Play che include a sua volta diversi giochi del noto produttore, incluse le saghe di FIFA, Battlefield, Need for Speed, Mass Effect e altre ancora.

Xbox Series X è disponibile adesso su Amazon: 499 euro e sarà tua già domani grazie alla spedizione Prime, se fai in fretta prima che finisca.

