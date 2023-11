Xbox Series X + Diablo IV: il Bundle definitivo è SCONTATO DI 135€ per il Black Friday

Se foste ancora combattuti su come entrare nella next-gen videoludica, ci pensa Amazon. Il fantastico bundle con Xbox Series X e il pluripremiato Diablo IV crolla di ben 135€ per il Black Friday 2023, arrivando a costare solo 424,99€ invece di 559,99€!



Xbox Series X + Diablo IV: il bundle perfetto non esis…

Il Bundle Xbox Series X + Diablo IV è il modo perfetto per immergersi nell’ultimo capitolo della saga di Diablo. Il bundle include Xbox Series X: la console Microsoft più potente di sempre, oltre al gioco Diablo IV compatibile con Xbox One e Xbox Series X/S, e una serie di contenuti bonus esclusivi per Diablo III e World of Warcraft.

Con Xbox Series X, i fan di Diablo possono giocare il titolo con una grafica mozzafiato e un gameplay fluido e coinvolgente. La console è dotata di un potente processore AMD Zen 2 e di una GPU AMD RDNA 2, che consentono di raggiungere una risoluzione 4K a 60 FPS. Inoltre, Xbox Series X è dotata di un’unità SSD personalizzata da 1 TB, che garantisce tempi di caricamento rapidissimi.

Diablo IV è il seguito del popolare gioco di ruolo d’azione di Blizzard. Il gioco è ambientato in un mondo oscuro e corrotto, dove i giocatori devono combattere contro orde di demoni per salvare il destino di Sanctuarium. Il gioco offre una vasta gamma di classi e abilità, oltre a un mondo aperto ricco di segreti e sfide.

Questo bundle contiene anche dei contenuti bonus, ossia: una Cavalcatura Portaluce con Armatura Mantello della Fede per Diablo IV, delle Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc per Diablo III, una Cavalcatura Amalgam of Rage per World of Warcraft.

Il Bundle Xbox Series X + Diablo IV è disponibile in offerta su Amazon a soli 424,99€. Questa è un’occasione imperdibile per chi non ha ancora una console next-gen ed è fan dei giochi di ruolo!

