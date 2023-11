Xbox Series X con Diablo 4 e 3 mesi di Game Pass in SUPER SCONTO Amazon (-22%)

In termini di rapporto qualità-prezzo questa è l’offerta migliore che puoi avere oggi per acquistare una Xbox Series X. Al prezzo di 469,89 euro invece di 604,98 puoi avere un pacchetto che include la console più potente sul mercato, Diablo 4 in edizione digitale e soprattutto ben 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate con cui potrai accedere ad un catalogo di giochi straordinario per divertirti durante le feste.

Il bundle migliore per iniziare con Xbox Series X

Con questo incredibile bundle puoi subito immergerti nell’eterno conflitto tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti con Diablo 4 incluso nel pacchetto. Preparati a esplorare mondi fantastici, affrontare epiche battaglie e personalizzare la tua esperienza di gioco con la Cavalcatura Portaluce e l’Armatura Mantello della Fede esclusive.

Ma le sorprese non finiscono qui: con Xbox Game Pass Ultimate avrai accesso a un vasto catalogo di giochi di alta qualità per PC e console, incluse ultime importanti uscite come Forza Motorsport, Starfield, Lies of P, Like a Dragon e molte altre ancora.

L’esperienza di gioco in famiglia diventa ancora più divertente infatti con Xbox Game Pass che ti offre titoli adatti a tutte le età e livelli di abilità. Con giochi come FIFA 23, Minecraft Legends, Redfall e molti altri, la varietà è la chiave per un divertimento senza fine.

Questa offerta del Cyber Monday è a tempo limitato fino alle 23.59 quindi non perdere l’occasione di portare a casa il Bundle Xbox Series X – Diablo 4 con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a soli 469,89 euro invece di 604,98. Rendi le tue sessioni di gioco indimenticabili e goditi l’intrattenimento senza fine che solo Xbox può offrirti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.