Xbox Series X Bundle Diablo IV + CoD: Modern Warfare III a un prezzo veramente FOLLE su Amazon!

Siete intenzionati a entrare nella next-gen videoludica, ma finora non siete riusciti ad accaparrarvi una console o avete atteso il momento giusto? Questo è arrivato e finalmente potreste portarvi a casa la splendida Xbox Series X in bundle con Diablo IV e il nuovissimo Call of Duty Modern Warfare III a un prezzo incredibile grazie ad Amazon: solo 509,90. Un prezzo veramente incredibile considerando che si tratta di una console potentissima insieme a due dei giochi più importanti del momento.

Xbox Series X Bundle Diablo IV + CoD: Modern Warfare III: prezzo pazzesco!

Xbox Series X è la console next-gen di punta di Microsoft nonché la console Xbox più veloce e potente di sempre: potrete esplorare nuovi mondi con 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica, DirectX Raytracing, un’unità SSD personalizzata e il gioco in 4K. Potrete ottenere il massimo dai vostri giochi con il Quick Resume, tempi di caricamento ultraveloci e fino a 120 fps, grazie a Xbox Velocity Architecture.

L’SSD ultraveloce realizzato appositamente per Xbox Series X è da ben 1TB e se aggiungete Xbox Game Pass Ultimate (abbonamento venduto separatamente), potrete giocare con gli amici in modalità multiplayer online ottenendo anche l’accesso immediato a un catalogo di più di 100 giochi di grande qualità, inclusi i nuovi titoli di Xbox Game Studios come Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Microsoft Flight Simulator.

Con questo Bundle comprendente Diablo IV potrete unirvi all’eterno conflitto fra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti. Incluso nel Bundle vi sono anche Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc per Diablo III, Cavalcatura Amalgam of Rage per World of Warcraft e Set cosmetico Oscurità Alata Bruna per Diablo Immortal. Combattete per il destino di Sanctuarium con la console Xbox più veloce e potente di sempre e quando gli inferi si scatenano, ottenete il massimo da ogni minuto di gioco con tempi di caricamento fulminei e un vasto mondo aperto, con il supporto di Xbox Velocity Architecture.

In questo bundle sarà compreso anche il nuovissimo Call of Duty: Modern Warfare III. In questo capitolo troverete missioni di combattimento aperto che vi daranno più libertà di scelta. Non c’è una sola soluzione possibile: starà a voi decidere se agire in modo furtivo o se lanciarvi su ogni nemico in vista. In questa versione potrete godere di una delle più grandi raccolte di mappe Multigiocatore mai viste, che includono sia classici amati dai fan che nuove mappe. Tutte le 16 mappe disponibili al lancio sono state aggiornate con nuove modalità e funzionalità di gioco e saranno disponibili al lancio. Inoltre, con le stagioni successive arriveranno 12 nuovissime mappe base 6v6.

In Modern Warfare III troverai anche nuove mappe per Guerra terrestre con innovativi spazi di gioco, oltre all’epico ritorno, in una versione più evoluta, della popolare modalità Guerra che aveva debuttato nel 2017. Presente anche una nuova modalità zombie open world così da potervi unire ad altre squadre per sopravvivere e combattere contro orde di non morti all’interno della più grande mappa Call of Duty Zombi di sempre.

Cosa state aspettando? Oggi Xbox Series X è disponibile su Amazon in Bundle con Diablo IV e CoD: Modern Warfare III al prezzo di 509,90 euro. La disponibilità è immediata e le consegne sono rapidissime grazie ad Amazon Prime. Infine potreste anche considerare la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis. Nessun dubbio sul venditore come testimoniato dal 100% di feedback positivi su oltre 96mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.