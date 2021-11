Xbox Series X: arriva l'update che salva la console

Secondo un rapporto pubblicato da TheGamer, Microsoft prevede di lanciare una nuova patch per Xbox nel prossimo futuro per risolvere il problema dell'impossibilità di eseguire la verifica dell'identità dopo l'esaurimento della batteria CMOS.

Le batterie CMOS, per chi non lo sapesse, sono famose anche per essere le cosiddette “batterie dell'orologio”; sono un componente importante di ogni console next-gen.

Di fatto, col tempo, la batteria tenderà ad esaurirsi. Prima di sostituirla, l'host può essere connesso al server per l'autenticazione. La batteria fornisce alimentazione all'orologio interno dell'host per contrassegnare quando si sblocca un determinato trofeo.

Tuttavia, il problema è che, un giorno in futuro, il server dell'host potrebbe essere spento. Se ciò dovesse accadere e la batteria CMOS si dovesse scaricare, l'utente non riuscirà ad autenticarsi. Il direttore di Xbox Phil Spencer ha affermato che il team sta lavorando ad una soluzione per questo problema.

La nuova patch rilasciata da Sony ha risolto questo problema. Gli ultimi test condotti su PS5 senza batteria CMOS hanno confermato che la PlayStation può ora riprodurre giochi fisici e digitali indipendentemente dal fatto che sia disponibile una batteria CMOS. Ora invece, tocca al colosso di Redmond rilasce un update software per la risoluzione del problema.

Nelle notizie correlate, Microsoft ha recentemente pubblicato un rapporto sui risultati finanziari per il primo trimestre dell'anno fiscale 2022. Le entrate della società sono cresciute del 22% su base annua a $ 45,2 miliardi, mentre l'utile è aumentato del 48% a $ 20,5 miliardi sotto GAAP. La forte performance è stata ottenuta nei segmenti cloud e server, con Microsoft Office che è diventato un'altra importante fonte di entrate.

Più di recente, la compagnia statunitense ha rilasciato Windows 11, ma pochi mesi prima, le vendite di PC negli Stati Uniti avevano iniziato a diminuire a causa di problemi di fornitura. Tuttavia, questo problema non ha influito sul reddito della società.

Nel segmento Surface, i prodotti attuali sono il Surface Laptop 4 e il tablet Surface Pro 7 Plus: qui i ricavi sono diminuiti del 17% e – Microsoft ne è sicura – ciò è dovuto alle prestazioni più elevate dello scorso anno nel suo complesso. Il CFO dell'azienda Amy Hood ha avvertito che i ricavi nel secondo trimestre dovrebbero scendere entro il 10%. Anche qui, si stima che il problema sia legato alla fornitura di chip e altri componenti chiave.